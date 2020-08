Valentine Dumont a établi un nouveau record de Belgique du 400m nage libre, mardi soir lors des séries du Trophée de 'Sette Colli' de Rome. L'ondine namuroise a signé le temps 4:09.41 et réussi le 3e chrono. Elle a abaissé de 1.31 seconde son précédent record (4:10.72) établi le 18 mai 2019 à Anvers.A tout juste 20 ans, Valentine Dumont bat pour la 3e année consécutive le record national sur cette distance. Elle s'était emparée du record en 4:11.12, le 29 juin 2018 dans ce même meeting romain. Ce jour-là, elle avait effacé un record vieux de près de 30 ans qui appartenait à Isabelle Arnould en 4:11.71 depuis les JO de Séoul le 22 septembre 1988. Elle avait terminé 18e des Mondiaux 2019 de Gwangju, en Corée du Sud, sur 400m libre (4:12.92). Valentine Dumont détient aussi les records nationaux en garnd bassin du 100 et 200 m libre en 54.90 et 1:58.69. Ambre Franquinet (16 ans) a signé le temps de 4:26.07 au cours de cette même épreuve. (Belga)