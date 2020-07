Valtteri Bottas (Mercedes) a signé la première pole position de la saison 2020 de Formule 1 à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Autriche, samedi sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg. Le Finlandais s'élancera en première ligne, aux côtés de son équipier Lewis Hamilton.Le pilote Mercedes a décroché la douzième pole de sa carrière, la troisième sur le circuit autrichien après 2017 et 2018. Bottas s'est montré le plus rapide en 1:02.939 avec 12 millièmes de seconde d'avance sur son équipier britannique Lewis Hamilton. Il s'agit de la 112e pole de Mercedes. Le deuxième ligne sera composée du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/1:03.477) et du Britannique Lando Norris (McLaren/1:03.626). Les qualifications ont également été marquées par l'élimination en Q2 de Sebastien Vettel (Ferrari). Le pilote allemand s'élancera en 11e position sur la grille. Son équipier Charles Leclerc partira lui de la 7e position. Dimanche, le départ du premier des huit Grand Prix actuellement au programme de cette saison 2020 sera donné sur le coup de 15h10. (Belga)