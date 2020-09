Dimanche, Thomas Van der Plaetsen a réussi son pari en marquant plus de 8.000 points en décathlon sur son propre terrain à Deinze. Jamais auparavant un Belge n'avait fait cela sur le sol national. Chez les juniors, Jente Hauttekeete, 18 ans, a fait mieux que le record de Belgique U20 de Van der Plaetsen, mais il ne sera pas homologué en raison d'un vent trop favorable.Malgré deux jours de pluie et de vent fort, Van der Plaetsen a totalisé 8.027 points, soit la neuvième performance mondiale de l'année. Son record personnel est de 8.332 points. Il a bien débuté avec 11.22 sur 100 mètres, le saut en longueur a été bon également avec un bond à 7m48. Après un modeste 13m07 au poids, il a réussi un solide 2m05 à la hauteur. Le 400 mètres en 51.32 a été décevant et le 110 mètres haies en 14.60 très décent. Ensuite, il a battu son record personnel au disque avec un lancer à 47m66. A cause du vent, il n'a pu aller au-delà de 5m20 au saut à la perche. Le lancer du javelot avec 56m53 a été légèrement en dessous des attentes et le 1.500 mètres en 4:48.25 a été difficile. Hauttekeete a impressionné en juniors. Malgré les très mauvaises conditions, il a atteint 7.833 points, alors que le record de Belgique U20 de Van der Plaetsen est de 7.769. Le Gantois a surtout impressionné avec son 100 mètres en 10.88. Mais il ne pourra pas inscrire ce record à son palmarès, le vent étant trop favorable durant toutes les épreuves. Chez les femmes, Noor Vidts s'est imposée avec 5.837 points, loin de son record personnel établi l'année dernière en 6.194 points. (Belga)