Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA International de Lyon, épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars, mercredi. Van Uytvanck, 62e joueuse mondiale, a battu 3-6, 6-4, 7-6 (7/2) la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 143). La rencontre a duré 2 heures et 20 minutes.Les deux joueuses, âgées de 25 ans, s'affrontaient pour la première fois. Après avoir perdu 3-6 le premier set, Van Uytvanck a connu une frayeur dans le second: lors du dixième et dernier jeu, elle a en effet gaspillé quatre balles de set alors qu'elle a dû sauver quatre balles de break. Elle a finalement conclu cette manche 6-4. Le troisième set tournait rapidement à l'avantage de la Grimbergeoise, qui s'envolait à 4-1 alors que Tomova réclamait à deux reprises une intervention médicale pour soigner sa cuisse gauche. Cela n'empêchait pas la Bulgare de revenir à 5-5. La rencontre s'est poursuivie jusqu'au jeu décisif où Van Uytvanck émergeait 7/2 après plusieurs fautes directes de son adversaire. En quarts de finale, Van Uytvanck pourrait disputer un derby belge contre Ysaline Bonaventure (WTA 122), à condition que la Stavelotaine de 25 ans se joue en début de soirée de Caroline Garcia, 46e joueuse mondiale et tête de série N.3. La Française de 26 ans a éliminé Greet Minnen (WTA 103) au premier tour, 6-4, 1-6, 7-6 (7/5). Van Uytvanck remontera sur le court mercredi pour jouer le premier tour du double, où elle est associée à Minnen, contre les Néerlandaises Lesley Pattinama Kerkhove et Bibiane Schoofs. (Belga)