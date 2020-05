Venezuela: au moins 17 morts après une mutinerie dans une prison

Une mutinerie dans une prison vénézuélienne a fait vendredi au moins 17 morts et neuf blessés, dont le directeur de l'établissement pénitentiaire, a indiqué un rapport militaire, vu par l'AFP."Des troubles à l'ordre public" ont eu lieu dans le centre pénitentiaire de Los Llanos à Guanare (ouest), quand des détenus ont brisé "les grillages de sécurité délimitant le périmètre" à l'extérieur de la prison, "dans une tentative d'évasion massive", selon ce document. Le bilan est pour l'heure de 17 morts et neuf blessés, mais il pourrait être plus élevé, indique encore ce rapport militaire. (Belga)

