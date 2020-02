Vente des Editions de L'Avenir: la Région n'exclut pas le rôle de "tiers partenaire"

Alors que le processus de vente du pôle presse de Nethys - qui comprend les Editions de l'Avenir, L'Avenir Hebdo et L'Avenir Advertising - a officiellement été lancé au début du mois, la Région n'exclut pas de jouer le rôle "de tiers partenaire lorsque le repreneur sera connu", a assuré le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus (MR), interrogé sur le sujet, mardi, en commission du Parlement de Wallonie."Une fois le repreneur connu, le gouvernement wallon pourrait examiner, en fonction de la situation, la possibilité d'accompagner, ou d'accompagner temporairement, le processus afin que le groupe bénéficie du maximum de chance de redéploiement", notamment dans le domaine du numérique, a expliqué le ministre. Selon ce dernier, il ne s'agirait toutefois pas de prendre des parts dans la coopérative "Notre Avenir", "avant tout destinée aux travailleurs, aux lecteurs et aux sympathisants" mais de jouer le rôle de "tiers partenaire". "Je ne ferme absolument pas la porte à cette possibilité. Notre ouverture au processus est évidente", a dit Willy Borsus. La coopérative "Notre Avenir" a vu le jour l'an dernier à l'initiative des journalistes du groupe, avec l'ambition de jouer un rôle dans le sauvetage du titre. En novembre dernier, elle a lancé un appel à souscription auprès des journalistes et des lecteurs afin de récolter un million d'euros au moins pour acquérir une part minoritaire significative au sein de la future structure. (Belga)

