Ventes records du géant Alibaba lors de la "Fête des célibataires"

Le géant du commerce électronique Alibaba, à l'origine en 2009 de l'événement de commerce électronique "Fête des célibataires", a enregistré des ventes records à cette occasion chiffrées à plus de 498 milliards de yuan (près de 65 milliards d'euros). Pas moins de 800 millions de consommateurs ont cette fois fait la chasse aux bonnes affaires en Chine mercredi.Dans une déclaration, Alibaba indique que ce sont surtout des produits américains des marques Apple, Nike et du fabricant de cosmétiques Estée Lauder qui se sont taillées la part du lion. Mais des marques européennes comme L'Oréal et Adidas ont aussi profité de l'évènement. En 2019, Alibaba avait enregistré des ventes avoisinant 35 milliards d'euros lors de la "Fête des célibataires". (Belga)

