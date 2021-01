Veolia refuse de vendre sa participation de 29,9% dans Suez

Veolia ne vendra pas les 29,9% qu'il détient au capital de Suez, a-t-il indiqué dimanche peu après que Suez a annoncé avoir obtenu le soutien des fonds Ardian et GIP pour éviter d'être racheté par Veolia."Veolia rappelle ce soir que les 29,9% qu'il possède au capital de Suez ne sont pas et ne seront pas à vendre" et "tout projet qui impliquerait directement ou indirectement la cession par Veolia de sa participation au capital de Suez, ou d'autres cessions dénaturant le projet industriel que le groupe porte, est considéré comme hostile par Veolia", a déclaré le groupe dans un communiqué. (Belga)

