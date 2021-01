Deux provinces wallonnes resteront en alerte orange jeudi après-midi en raison du risque de verglas sur les routes. Les conducteurs devront être vigilants dans le Luxembourg et dans le Namurois, entre midi et minuit, avertit l'Institut météorologique (IRM). Le code est jaune est d'application pour le restant du pays et ce jusqu'à vendredi vers 10h00.De fortes précipitations sont attendues sur les provinces de Hainaut, de Namur et du Luxembourg. De la pluie et, là où une alerte orange est émise, de la neige fraîche, pourront en effet monter jusqu'à 6 à 10 cm en 6 heures, ce qui peut entraîner la formation de plaques de glace sur une zone étendue. (Belga)