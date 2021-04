Mercredi après-midi, la nébulosité sera encore souvent abondante accompagnée de quelques giboulées, principalement sur le nord et l'est du pays. Quelques flocons virevolteront sur les hauteurs ardennaises; ailleurs le temps sera sec agrémenté d'éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 1°C en Hautes Fagnes et 8°C dans l'ouest du pays. Le vent sera quant à lui modéré à assez fort, les rafales pouvant atteindre 60 voire 70 km/h.Les dernières averses hivernales quitteront le pays dans la soirée. En cours de nuit, l'un ou l'autre banc de brouillard givrant pourrait se former localement. Il fera frisquet: les minima varieront de 2°C à la mer à -8°C en Haute Belgique. Dans certaines vallées ardennaises, le mercure pourrait même chuter sous les -10°C. Des plaques de glace seront donc à craindre par endroits. On annonce un redoux pour la journée de jeudi, avec des températures comprises entre 2 et 10°C, sous un vent généralement modéré. Le temps sera sec ponctué d'éclaircies et de champs nuageux. Vendredi, le thermomètre grimpera jusqu'à 14°C mais en soirée, la pluie devrait gagner le territoire depuis la frontière française. (Belga)