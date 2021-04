"Vicious Fun" de Cody Calahan remporte le Grand Prix du BIFFF

La comédie d'horreur canadienne "Vicious Fun" du réalisateur Cody Calahan a remporté dimanche soir le Corbeau d'Or (Grand Prix) ainsi que le Prix du public lors de la soirée de clôture de la 39e édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF), organisée intégralement en ligne en raison de la crise sanitaire. Quelque 24.000 vues ont, selon un premier décompte, été enregistrées sur la plateforme de l'événement."Vicious Fun" suit Joel, un critique cinématographique pour un magazine d'horreur national, qui se retrouve sans le vouloir pris au piège dans un groupe d'entraide pour tueurs en série. Sans autre choix, Joel tente de se fondre dans son environnement pour éviter de devenir la prochaine victime. Parallèlement au Corbeau d'Or, les Corbeaux d'Argent ont été attribués "The Closet", un film du Sud-Coréen Kim Kwang-bin et à "Son" de l'Irlandais Ivan Kavanagh. Le programme du festival comprenait cette année 48 longs métrages, dont 3 premières mondiales, 9 premières internationales et 4 premières européennes. Il y avait aussi 63 courts métrages, dont 9 premières mondiales, 5 premières internationales et 8 premières européennes. (Belga)

