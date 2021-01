Victoire de l'Autrichien Manuel Feller au slalom de Flachau, sa première

L'Autrichien Manuel Feller a remporté le slalom de la Coupe du monde de ski alpin à Flachau en Autriche, samedi à l'issue des deux manches. Pour sa première victoire en Coupe du monde, Feller devance le Français Clément Noël, de 43/100e, et son compatriote Marco Schwarz de 70/100e.Troisième de la première manche (en 55.12) remportée par Clément Noël, Manuel Feller s'est montré le plus rapide de la seconde en 55.15, pour un total de 1:50.27. "C'est un moment incroyable", a lâché l'Autrichien de 28 ans qui n'avait jusqu'ici à son palmarès que six podiums. "C'est certainement l'un des plus beaux jours de ma carrière et un jour que je n'oublierai jamais. Il m'a fallu un moment pour décrocher cette première victoire. Mais on ne peut rien forcer, il faut laisser venir les choses." Au classement général de la Coupe du monde de slalom, Manuel Feller en profite pour prendre la tête avec 310 points pour 309 à Marco Schwarz qu'il détrône. L'Allemand Linus Strasser, 5e du slalom du jour, perd une place aussi et est 3e avec 278 unités. Leader du classement général, Alexis Pinturault a fait une bonne opération en terminant 9e. En l'absence de ses deux premiers poursuivants Aleksander Aamodt Kilde (560 pts) et Marco Odermatt (501 pts), qui ne s'alignent pas sur les slaloms, le Français (718 points) porte son avantage à 158 unités sur le Norvégien. Armand Marchant, 42e de la première manche, et Tom Verbeke qui n'a pu la finir, ne se sont pas qualifiés pour la deuxième manche. Après avoir accueilli les dames mardi, Flachau a récupéré deux slaloms de Coupe du monde messieurs samedi et dimanche qui auraient dû avoir lieu à Wengen en Suisse et à Kitzbühel en Autriche, où de nombreux cas de Covid-19 ont été détectés ces derniers jours. (Belga)

