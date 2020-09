Victoire et podium pour Benjamin Lessennes à Magny-Cours

Lors de la deuxième manche du championnat de France GT ce week-end, le Belge Benjamin Lessennes (BMW M4 GT4) a terminé 3e de la Course 1 du samedi avant de s'imposer dans la Course 2 ce dimanche avec son équipier néerlandais Ricardo van der Ende.Le duo belgo-néerlandais sortait d'une triple victoire dans leur catégorie Silver Cup lors de la première manche du championnat. La deuxième prévue à Magny-Cours, avec cette fois deux courses de 60 minutes, a confirmé l'état de forme de l'équipage. Tout d'abord en terminant 2e de leur catégorie lors de la Course 1, et 3e du classement général, à 6 secondes de la Mercedes-AMG GT4 victorieuse des Français Fabien Lavergne et Édouard Cauhaupé. Le même résultat semblait se profiler ce dimanche. Mais après une neutralisation, la course était relancée pour deux tours. Troisième à ce moment de la course, van der Ende gérait parfaitement sa relance pour gagner deux places coup sur coup et s'imposer en Silver Cup, mais aussi au classement général. La prochaine manche aura lieu au Castellet, en France, du 3 au 4 octobre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.