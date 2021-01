Gaziantep s'est imposé 2-1 face à Kayserispor samedi lors de la 19e journée du championnat de Turquie. Kevin Mirallas a joué 70 minutes pour Gaziantep.Gaziantep a profité d'un but contre son camp de de Kvrzic (31e) et d'une réalisation de Maxim (77e) alors que Kolovetsios avait égalisé pour Kayserispor (61e). Au classement, Gaziantep grimpe à la troisième place avec 34 points. Kayserispor reste lui 18e et relégable avec 16 unités. Plus tôt dans la journée, Peter Zulj, prêté par Anderlecht à Göztepe, n'a pas manqué ses débuts sous ses nouvelles couleurs. L'Autrichien a inscrit un doublé (30e et 58e) dans la victoire 2-3 de son équipe à Konyaspor. (Belga)