Wannes Van Laer a terminé 17e du classement final en classe Laser des qualifications olympiques européennes de voile, samedi à Vilamoura au Portugal. William De Smet a fini 27e. Nos deux représentants n'ont pas réussi à se classer en ordre utile pour obtenir un des deux tickets pour les Jeux. Ils sont revenus à l'Espagnol Joel Rodriguez Perez, 9e (137 pts) et au Néerlandais Duko Bos, 11e (143).Lors de la dernière journée, le Bruxellois, présent aux JO de Londres (34e) et Rio (17e) a pris successivement les 10e et 33e places des deux régates. Il achève la compétition avec 168 points. William De Smet, a terminé l'épreuve par des 24e et des 10e places. Son total final est de 210 points. Samedi, Emma Plasschaert s'est classée 2e et 12e des deux dernières régates en Laser Radial. La championne du monde 2018, qualifiée pour les JO de Tokyo, est ainsi remontée de la 8e à la 6e place finale. La Danoise Anne-Marie Rindom a survolé la compétition. Elle a gagné 6 des onze régates qu'elle a disputées, s'abstenant de prendre part à la dernière. La Suédoise Josefin Olsson s'est classée 2e devant la Japonaise Manami Doi. La Grecque Vasileia Karachaliou a pris la 4e place et la Finlandaise Tuula Tenkanen la 5e. Eline Verstraelen, qui a terminé la compétition dans la Silver fleet, a pris la 50e place finale. La Belgique a qualifié deux bateaux pour les régates olympiques. Outre Emma Plasschaert (Laser Radial), Anouk Geurts/Isaura Maenhaut ont obtenu leur droit de disputer la compétition en 49erFX (Skiff) lors du tournoi qualificatif de Lanzarote, dans les Canaries, le mois dernier. (Belga)