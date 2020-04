L'entreprise gestionnaire des vélos partagés bruxellois Villo!, JC Decaux, indique vendredi que la durée de consommation gratuite de ses bicyclettes passe de 30 minutes à 1h jusqu'à la fin du confinement. Elle offre par ailleurs un abonnement annuel à tout le personnel soignant et "le personnel travaillant au service des citoyens pendant cette période de crise"."JCDecaux veut soutenir ces personnes qui prennent des risques au quotidien pour soigner les malades, travailler dans les maisons de repos, nous servir dans les magasins d'alimentation, assurer notre quotidien ou garantir notre sécurité", explique la société. "Cette offre est donc valable pour tous ceux qui sont au service des citoyens pendant cette crise." Pour bénéficier de cet abonnement, les personnes concernées doivent s'inscrire avant le 30 avril sur l'application mobile ou le site Villo! et choisir la forme "abonnement Héros du quotidien". Il faudra télécharger un document attestant de son activité professionnelle. "Le justificatif sera contrôlé et JCDecaux pourra mettre fin à l'abonnement en cas d'utilisation frauduleuse." (Belga)