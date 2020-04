Vingt-cinq arrestations à la suite des émeutes à Anderlecht samedi

La police de la zone Bruxelles-Midi a indiqué, samedi vers 18h00, que la situation était actuellement sous contrôle concernant les émeutes qui ont éclaté à différents endroits à Anderlecht. Le chef de corps de la zone, Patrick Evenepoel, a précisé que l'opération pourrait néanmoins encore se poursuivre jusque tard dans la soirée samedi voire jusqu'à dimanche matin. Il a encore indiqué que vingt-cinq personnes ont été arrêtées, mais il n'est pas encore déterminé si ces arrestations seront judiciaires ou administratives. La police relève également qu'une personne a été blessée et qu'une policière a fait un malaise au cours des opérations.La police de la zone Bruxelles-Midi intervient depuis 14h00 ce samedi à différents endroits sur le territoire de la commune d'Anderlecht, à la suite d'appels au rassemblement lancés en réaction au décès vendredi d'un jeune homme de 19 ans qui fuyait la police. La police est intervenue, les rassemblements étant interdits, et la situation a dégénéré. La police a été victime de jets de pierres. Les opérations sont toujours en cours et vingt-cinq arrestations ont déjà eu lieu. Les appels au rassemblement ont été lancés à la suite du décès d'un jeune homme de 19 ans qui a suscité une vive émotion. Vendredi soir, le jeune homme circulait en scooter sur le quai de l'Industrie lorsqu'il a percuté de plein fouet un véhicule de police qui venait en face de lui. La victime fuyait une première patrouille de police qui avait tenté de le contrôler. Le véhicule qu'il a percuté était une autre patrouille qui arrivait en renfort. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.