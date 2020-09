Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - La police enquête sur un incident de tir à Deurne

La police d'Anvers était dépêchée sur place dans une rue de Deurne samedi soir après un incident de tir, a-t-elle confirmé dans la nuit. Deux impacts de balle ont été constatés sur une porte de garage.Les faits se sont déroulés samedi soir vers 22 heures, dans la Palinckstraat, a confirmé la police à la VRT. La rue a été fermée et le laboratoire de la police judiciaire et un juge d'instruction se sont rendus sur place pour analyser les impacts de balle. La nuit de samedi à dimanche est la deuxième de l'opération dite "Nachtwacht" (Ronde de nuit), destinée à lutter contre les violences liées au milieu de la drogue à Anvers et lors de laquelle la police patrouille et effectue des contrôles supplémentaires à Deurne et Borgerhout. L'initiative de la ville et de la police fait suite à une recrudescence d'incidents violents ces dernières semaines. (Belga)

