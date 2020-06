Violences policières contre les Afro-Américains - Des milliers de personnes se rassemblent pour des manifestations pacifiques aux Etats-Unis

Des milliers de personnes se rassemblaient mercredi (soir) à Los Angeles, New York, Washington et ailleurs aux USA pour des manifestations pacifiques.Dans le centre-ville de Los Angeles et ailleurs dans les environs, des milliers de personnes se sont rassemblées dans un climat de paix. Mêmes scènes devant la Maison Blanche, à Washington, où des manifestants ont scandé des chants. À New York, au moins quelques centaines de personnes se sont rassemblées pacifiquement pour une veillée silencieuse à la mémoire de George Floyd, un homme noir asphyxié le 25 mai dernier par un policier blanc lors de son arrestation. La foule a ensuite commencé à se disperser à l'approche du couvre-feu dans la ville. (Belga)

