La ville de New York va être, en raison des émeutes provoquées par la mort de George Floyd aux mains de la police, placée sous couvre-feu à compter de ce lundi, a annoncé le maire Bill de Blasio dans un tweet."J'ai parlé au gouverneur (de New York) Andrew Cuomo et pour la sécurité de tous, nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu pour la ville de New York ce soir: il entrera en vigueur à 23h et sera levé à 5h du matin", a indiqué dans un tweet le maire de la capitale économique, emboîtant le pas à une quarantaine d'autres villes ayant déjà pris cette mesure. (Belga)