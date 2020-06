Violences policières contre les Afro-Américains - La mort de George Floyd requalifiée en "meurtre", les 4 policiers inculpés

La mort de George Floyd a été requalifiée en "meurtre" par le procureur général Keith Ellison, et les quatre policiers impliqués dans sa mort sont tous inculpés, a annoncé mercredi via Twitter la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar.Le policier qui a écrasé George Floyd avec son genou, Derek Chauvin, est désormais inculpé de meurtre au second degré. "Un autre pas important pour la justice", a commenté l'ex-candidate à l'investiture démocrate. (Belga)

