Violences policières contre les Afro-américains - Plusieurs interpellations au pied de la Trump Tower à New York

Des manifestants ont exprimé leur colère samedi au pied de la Trump Tower à New York après la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans décédé après son interpellation musclée par la police. Au moins sept personnes ont été appréhendées devant le gratte-ciel, rapporte The New York Times, au troisième jour de protestations dans la ville à la pomme.Les protestataires s'étaient essentiellement rassemblés à Brooklyn et Manhattan, où s'élève la Trump Tower, ancienne résidence du président américain avant qu'il n'entre à la Maison blanche. Les manifestants jetaient des projectiles en direction de la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène en retour. Vendredi, plus de 200 personnes ont été interpellées à New York après que des échauffourées ont éclaté à Brooklyn. La mort de George Floyd, lundi dernier, a provoqué des émeutes à travers tous les Etats-Unis, au point que plusieurs villes comme Los Angeles, Atlanta ou encore Philadelphie ont décrété des couvre-feux. (Belga)

