Violent incendie au Pier 45 de San Francisco

Un violent incendie dont l'origine demeure encore inconnue a détruit une partie du Pier 45, un quai du port de San Francisco (Californie). Le feu a pris samedi matin (heure locale) dans un entrepôt et les dégâts sont importants.Quelque 150 pompiers ont été mobilisés sur place et l'un d'eux a été blessé lors de l'intervention. Celle-ci a permis d'éviter que le feu ne se propage à un navire de la Seconde Guerre mondiale qui se trouvait à proximité du brasier. Le quai où s'est déclaré l'incendie se trouve dans le quartier animé et très prisé des touristes de Fisherman's Wharf, situé tout au nord de la ville. (Belga)

