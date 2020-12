Le bilan continue de s'alourdir au sein de la maison de repos Hemelrijck, à Mol. Cinq résidents supplémentaires sont décédés depuis jeudi après avoir été testés positifs au coronavirus, portant à dix-huit le nombre de décès. Au total, 121 résidents et 36 membres du personnel ont déjà été infectés. Ces contaminations sont survenues dans la foulée d'une visite de Saint-Nicolas organisée par la direction de l'établissement, mais des recherches en laboratoire sont toujours menées pour déterminer la source exacte des infections.Il y a deux semaines, un foyer d'infection a été enregistré au sein de la résidence. Quelques jours plus tôt, Saint-Nicolas avait rendu visite aux résidents, sans savoir qu'il était infecté. On cherche encore à déterminer si ce dernier est responsable de toutes les contaminations. "Plusieurs laboratoires cherchent actuellement à déterminer la source des infections, mais je n'ai pas encore reçu de résultats. Cela reste donc incertain pour le moment", explique le bourgmestre Wim Caeyers (CD&V). (Belga)