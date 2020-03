Les journaux Vlan et 7Dimanche ont décidé de suspendre temporairement leurs activités en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de coronavirus, annonce mercredi le groupe Vlan Media, qui espère reprendre les parutions à la fin du mois d'avril.Le journal 7Dimanche sera toutefois distribué une dernière fois dimanche 22 mars avant la suspension de ses activités pendant environ un mois. Vlan Media a l'ambition de relancer les éditions de Vlan le 22 avril et de 7Dimanche le 26 avril. "Aujourd'hui, tout comme nos clients, nos éditions subissent cette crise sanitaire de plein fouet", explique Pascal Van der Biest, administrateur délégué de Vlan Media, membre du Groupe Rossel. "Lorsque la situation s'éclaircira, nous serons présents à leurs côtés pour relancer leur activité et aller de l'avant." Les éditions du Sillon Belge/Landbouwleven ainsi que les marques numériques du groupe (Vlan.be, 7dimanche.be, Immovlan.be, Gocar.be, Vacancesweb.be, Becycled.be, Rendez-vous.be, Rula.be, References.be) poursuivent par contre leurs activités. Le groupe reste également disponible au 0800/124.43 pour répondre aux questions de ses clients. Une liste de questions-réponses est par ailleurs mise à jour en permanence sur www.vlan.be/faq et www.7dimanche.be/faq. Lu chaque semaine par plus de 1,6 million de lecteurs, Vlan a pour objectif d'être le partenaire privilégié des commerçants locaux. 7Dimanche, décliné en sept éditions régionales, est lui un journal d'information gratuit distribué le dimanche matin en Belgique francophone. (Belga)