La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de loi initiée par Ecolo-Groen et qui vise à remédier à un problème lié au régime des voitures-salaires.Il est apparu en 2019 que l'augmentation du nombre d'immatriculations de véhicules à plus forte émission de CO2 a entrainé parallèlement une augmentation de l'émission de référence-CO2, qui est utilisée pour calculer l'avantage de toute nature sur lequel l'impôt des personnes physiques est prélevé. La proposition de loi fait en sorte que l'émission de référence-CO2 ne puisse plus augmenter. En outre, pour la période imposable 2020, les valeurs d'émission de référence-CO2 sont ramenées au niveau de 2018. (Belga)