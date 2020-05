Vol habité SpaceX - Le premier étage de la fusée SpaceX s'est séparé, le second continue avec la capsule

Le premier étage de la fusée SpaceX s'est séparé, le second continue avec la capsule.Les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés samedi à 21h22 (heure belge) du centre spatial Kennedy en Floride à bord d'une fusée SpaceX, première société privée à se voir confier par la Nasa une mission aussi prestigieuse et risquée. Les premières minutes du vol se passaient sans encombre, selon la retransmission en direct de la mission par la Nasa. Le premier étage de la fusée s'est détaché comme prévu après deux minutes de vol, alors qu'elle fusait vers le ciel à près de 4.000 km/h, tandis que le second étage continuait de propulser la capsule Crew Dragon vers sa destination, la Station spatiale internationale. "C'est incroyable", a dit Donald Trump, présent sur place. La capsule Dragon est sur la bonne orbite pour atteindre la station spatiale, a de son côté indiqué SpaceX, la société d'Elon Musk . (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.