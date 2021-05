Volcan Nyiragongo: entre 900 et 2.500 habitations détruites par la lave

Entre 900 et 2.500 habitations ont été détruites par les coulées de lave lors de l'éruption samedi du volcan Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris mardi de source humanitaire.Selon une évaluation humanitaire conjointe, entre 900 et 2.500 habitations ont été détruites par la lave, a indiqué à l'AFP Raphaël Ténaud, sous-chef de délégation du Comité international de la Croix rouge (CICR) à Goma. (Belga)

