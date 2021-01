Les voyages non essentiels à l'étranger seront donc interdits jusqu'au 1er mars, ainsi en a décidé le Comité de concertation réuni vendredi après-midi à Bruxelles. Une décision qui ne surprend pas le secteur, assure-t-on à l'Association belge des tour-opérateurs (ABTO). "On ne comptait plus sur les vacances de carnaval de toute façon, il n'y avait pratiquement plus de réservations reçues pour la période", explique Pierre Fivet porte-parole de l'ABTO. Il insiste également sur la compréhension de la décision du gouvernement, car "comme tout le monde, nous voulons vaincre ce virus le plus rapidement possible".Le secteur du voyage appelle par contre les Belges à réserver dès maintenant leurs vacances d'été. "Personne n'est jamais tombé malade en réservant un voyage. Nous espérons certainement un été meilleur et la campagne de vaccination y contribuera, espérons-le. Le monde du voyage est certainement prêt pour un bel été, même si cela ne se fera qu'en Europe. Il est également clair que les gens ont soif de vacances", dit-on à l'ABTO. Vendredi, le gouvernement fédéral a décidé d'un soutien de 30 millions d'euros au secteur. "Nous sommes ravis de cette décision. Les agences de voyage sont à court de revenus mais du personnel est nécessaire pour informer les clients, mettre à jour les sites web et enregistrer les réservations pour l'été. Toute assistance est donc la bienvenue et nécessaire", a encore déclaré M. Fivet. (Belga)