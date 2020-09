VW Fun Cup - Bollen/Debrus/Kluyskens s'imposent aussi à Zandvoort

Déjà vainqueur de la première course de la saison à Zolder, le trio Cédric Bollen/Gilles Debrus/Sébastien Kluyskens (DRM Belfix) a remporté ce dimanche les 8 Heures Fun Cup de Zandvoort, aux Pays-Bas.C'est la deuxième victoire en deux courses pour l'équipage champion en titre. Une victoire qui s'est jouée à peu de choses puisque les quatre premiers classés se tiennent en 10 secondes à peine ! Bollen/Debrus/Kluyskens se sont imposés avec 221 tours couverts et 3 secondes sur la DRM Autographe d'Édouard Mondron/Gilles Smits/Ulysse De Pauw, 7sec sur la Milo Tourneur de Guillaume Mondron/Simon Tourneur/Emile De Dryver et donc 9 secondes sur la Graficko Milo de Paul Theysgens/Timo Van Impe/Michaël Leenders. La troisième course de la saison aura lieu sur l'Anneau du Rhin, en France, du 2 au 3 octobre. (Belga)

