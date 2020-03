Wall Street a plongé lundi, enregistrant sa plus lourde dégringolade sur une séance en plus de 11 ans, plombée par le krach pétrolier et la crise mondiale du coronavirus.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 7,83% à 23.389,46 points, lâchant au passage plus de 2.000 points, pendant que le Nasdaq s'est écroulé de 7,29% à 7.950,68 points et que l'indice élargi S&P 500 a perdu 7,64% à 2.745,34 points. (Belga)