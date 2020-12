Ward Lemmelijn est devenu champion d'Europe d'aviron en salle - son premier sacre chez les seniors - en remportant la course qualificative européenne pour les prochains Mondiaux de la discipline, samedi à Tirlemont. Le rameur belge de 23 ans, champion du monde espoirs en titre, a de surcroît établi un nouveau record personnel et de Belgique en portant la nouvelle marque sur ergomètre à 5:47.6, soit 7 dixièmes de mieux que lors de son précédent record (5:48.3) établi en février aux Mondiaux de Paris.Au terme de l'épreuve, disputée sur 2.000 m de manière virtuelle sur son ergomètre personnel, le Tirlemontois a devancé de près de 5 secondes le Polonais Bartosz Zablocki (5:52.4) et l'Américain Christian Tabash (5:52.7). Seulement 5e après le 1er 500 m, le rameur belge est passé 2e à la mi-course, avant de prendre les commandes peu après pour ne plus les lâcher. Ward Lemmelijn, champion mondial et d'Europe espoirs en titre sur la distance classique de 2.000 m, également sacré meilleur espoir mondial l'an dernier sur 500 m, est depuis septembre vice-champion de Belgique en skiff seniors, une discipline à laquelle l'ancien footballeur s'est reconverti fin 2017. Il s'est également imposé durant le confinement dans la 'Container Cup' pour étudiants, sorte d'heptathlon réalisé sur des machines de fitness dans un container, pulvérisant le chrono établi par le Néerlandais Mathieu van der Poel dans la version réservée aux sportifs professionnels. En s'emparant des deux tickets qualificatifs octroyés samedi chez les seniors, Lemmelijn s'est garanti le droit de participer aux prochains Mondiaux d'aviron en salle qui se tiendront toujours virtuellement du mardi 23 au samedi 27 février 2021. (Belga)