Washington annonce un "accord de principe" avec Moscou pour prolonger New Start

Les Etats-Unis ont annoncé mardi l'existence d'un "accord de principe" avec Moscou pour prolonger le traité de désarmement nucléaire New Start, qui arrive à expiration début 2021."Nous sommes en fait désireux de prolonger le traité New Start pendant un certain temps, à condition qu'ils acceptent en retour de limiter --de geler-- leur arsenal nucléaire", a déclaré le négociateur américain Marshall Billingslea. "Nous pensons qu'il y a un accord de principe au plus haut niveau de nos deux gouvernements". (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.