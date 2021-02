La secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a appelé jeudi les pays du G20 à accroître leur soutien aux pays pauvres, pour les aider à se fournir en vaccins afin de permettre à l'économie mondiale de repartir."J'exhorte les pays du G20 à accroître leur soutien", a déclaré Janet Yellen dans un courrier à ses collègues des pays membres du G20, estimant qu'"un programme de vaccination rapide et mondial est le stimulant le plus puissant que nous puissions fournir à l'économie mondiale". Les institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale ont fourni une aide d'urgence "indispensable" depuis le début de la pandémie et doivent rester des acteurs majeurs pour surmonter la crise sanitaire et économique actuelle, a-t-il estimé. "Sans autre action internationale pour soutenir les pays à faible revenu, nous risquons une divergence dangereuse et permanente dans l'économie mondiale", alerte Janet Yellen dans une lettre publiée à l'occasion du G20; les institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale "doivent continuer à jouer un rôle dans le financement de la réponse sanitaire mondiale (...) et remédier aux vulnérabilités de la dette exposées par la crise", écrit-elle. (Belga)