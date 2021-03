Les Etats-Unis réclament "la publication du statut de tous les détenus en Syrie et que les corps des personnes décédées soient remis à leurs familles avec la date, l'endroit et la raison de leur mort", a déclaré mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU."Au moins 14.000 Syriens auraient été torturés et des dizaines de milliers auraient disparu par la force", a rappelé Linda Thomas-Greenfield lors d'un débat sur les droits humains organisé à l'Assemblée générale des Nations unies. Les 193 Etats membres de l'ONU avaient au préalable entendu plusieurs témoignages de survivants qui ont réclamé que les auteurs des exactions soient tenus pour responsables de leurs actes par la communauté internationale. Au Conseil de sécurité, toute tentative en ce sens a été bloquée jusqu'à présent par un veto de la Russie, soutien de Damas. "Le régime d'Assad continue d'emprisonner des dizaines de milliers de Syriens innocents, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des médecins, des humanitaires, des journalistes, des défenseurs des droits humains", a aussi dénoncé l'ambassadrice américaine. "Ces civils innocents se voient refuser un procès équitable, sont soumis à la torture, à des violences sexuelles et à des conditions inhumaines", a-t-elle ajouté. (Belga)