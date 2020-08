Kirsten Flipkens (WTA 79) s'est imposée face à l'Ukrainienne Katarina Zavatska (WTA 107) lors du premier tour des qualifications. Tandis que Ysaline Bonaventure (WTA 121) a également remporté son premier match face à la Japonaise Nao Hibino (WTA 74). Initialement prévu à Cincinnati, les organisateurs ont décidé de déplacer le tournoi sur le site de Flushing Meadows à New York en raison des mesures de sécurité dues au Covid-19.Flipkens s'est imposée 5-7, 7-5, 7-6 (2) en 3h13 de jeu pour venir à bout de Zavatska. Bonaventure, de son côté, s'est imposée 6(3)-7, 6-3, 6-3 en 1h59. Il leur reste donc encore un match à gagner pour pouvoir entrer dans le tableau final. Plus tard dans la journée, Greet Minnen (WTA 106) disputera également son premier match de qualification. Le tournoi sur dur doté de 1.950.079 dollars réunira trois autres Belges Elise Mertens (WTA 22), Alison Van Uytvanck (WTA 58) et Kim Clijsters qui a reçu une wildcard. (Belga)