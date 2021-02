Le conseil des ministres a renouvelé vendredi pour la cinquième fois le mandat de Willy Bruggeman à la présidence du Conseil fédéral de police, ont indiqué les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne.M. Bruggeman a notamment été l'un des experts de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes. Il exerce ce mandat à la tête du conseil depuis 2004. Cet organe fournit des avis aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, notamment sur le projet de Plan national de sécurité (PNS) dont il évalue régulièrement la mise en oeuvre. Il est également chargé de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des services locaux de police. (Belga)