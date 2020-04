Le mythique tournoi de tennis de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem est considéré comme le plus prestigieux des rendez-vous de la saison, n'aura pas lieu en 2020. Mercredi, l'organisation a dû se contraindre à annuler sa 134e édition à cause de la pandémie de coronavirus.Après une série de réunions au sommet, le All England Tennis and Croquet Club a donc décidé de faire une croix sur sa quinzaine, précisant que sa 134e édition se tiendra du 28 juin au 11 juillet 2021. C'est la première annulation du tournoi londonien depuis la Seconde guerre mondiale. Le tournoi sur gazon devait débuter le 29 juin dans la capitale anglaise mais n'aura pas résisté à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Un report des Championships était plus compliqué car il s'agit d'un tournoi sur gazon et que le calendrier est déjà rempli. La direction de Roland Garros a déjà annoncé que le tournoi du Grand Chelem sur terre battue sera reporté de quatre mois pour se tenir en septembre. (Belga)