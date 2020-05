Wizz Air ouvre une nouvelle ligne aérienne en Charleroi et Vienne en juillet

La compagnie aérienne à bas coût Wizz Air va ouvrir une ligne aérienne entre l'aéroport belge de Charleroi et l'aéroport et Vienne, capitale autrichienne à partir du 1er juillet, indique l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport.Cinq vols par semaine relieront les deux aéroports avec des Airbus A321Neo d'une capacité de 230 sièges, indique l'aéroport. "Malgré une situation complexe, il est important de penser à demain et au développement futur. L'annonce d'une nouvelle desserte est un signe positif et nous encourage à se retrousser les manches pour travailler à une reprise dans les meilleures conditions", assure Philippe Verdonck, CEO de Brussels South Charleroi Airport. (Belga)

