Wizz Air assurera à partir du 24 juillet une nouvelle liaison entre Charleroi et la ville bulgare de Varna, a annoncé vendredi l'aéroport wallon.Wizz Air multiplie les nouvelles liaisons puisque la compagnie à bas coûts avait déjà annoncé cette année l'ouverture de quatre nouvelles routes au départ du tarmac de BSCA: Vienne (Autriche), Tirana (Albanie), Belgrade (Serbie) et Bac¿u (Roumanie). La rotation Varna - Bruxelles-Charleroi - Varna sera opérée à raison de trois vols par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. (Belga)