Les Washington Mystics et Emma Meesseman se sont inclinés pour la onzième fois sur les douze derniers matches en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball, avec leur défaite 64-71 face au Seattle Storm.Meesseman, MVP des dernières WNBA Finals, a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 17 points en plus de 3 rebonds et 3 assists en 30 minutes de jeu mais n'a pas pu éviter une nouvelle défaite de son équipe. Avec quatre victoires en seize matches, Washington occupe la dixième place au classement mais peut encore croire aux playoffs avec seulement deux victoires de moins que Dallas, actuel huitième et dernier qualifié pour les playoffs. La saison régulière jouée à huis clos à Bradenton en Floride a été raccourcie de 34 à 22 rencontres en raison de la pandémie de Covid-19. Les huit premières équipes à l'issue de cette première phase seront qualifiées pour les playoffs qui se joueront en octobre. (Belga)