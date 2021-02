Elise Vanderelst a signé la performance belge de la soirée mardi au meeting d'athlétisme de Liévin, deuxième des cinq manches du World Athletics Indoor Tour. La Montoise a battu le record de Belgique du 1500 m en salle, qu'elle a terminé 4e en 4:05.71 dans une course remportée par l'Ethiopienne Gudaf Tsegay qui a pour sa part battu le record du monde en 3:53.09.Gudaf Tsegay s'est imposée en 3:53.09 devant les Britanniques Laura Muir (3:59.58) et Melissa Courtney Bryant (4:04.79). L'Ethiopienne a amélioré de plus de deux secondes l'ancien chrono de référence établi par sa compatriote Genzebe Dibaba (3:55.17) le 1er février 2014 à Karlsruhe. Elise Vanderlest a terminé 4e en 4:05.71. Elle améliore ainsi le précédent record de Belgique (4:09:18) détenu par Lindsey De Grande depuis le 13 février 2011. Elise Vanderelst décroche en outre sa qualification pour l'Euro en salle qui aura lieu du 5 au 7 mars à Torun en Pologne, pour lequel le minimum est de 4:11.83. Anne Zagré a pris la 8e place de la finale du 60 m haies en 8.22, la victoire revenant à la Néerlandaise Nadine Visser (7.91). La Bruxelloise avait signé un chrono de 8.08 en séries où Eline Berings a franchi les haies en 8.16, ne se qualifiant, elle, pas pour la finale. Anne Zagré avait assuré sa qualification pour l'Euro en salle en courant en 8.05 le 5 février à Berlin. Eline Berings, qui détient le record de Belgique en 7.92, est toujours en quête du minimum européen fixé à 8.10. Michael Obasuyi a terminé 7e de la finale du 60 m haies messieurs en 7.67, le même chrono qu'en séries, où il avait battu son record personnel d'un centième. Il s'agit aussi du 3e meilleur chrono belge absolu pour Obasuyi, qui confirme son temps limite pour l'Euro en salle. Eliott Crestan s'est classé 3e du 800 m en 3:46.93, dans une course gagnée en 1:45.49 par le Britannique Elliot Giles. Le Namurois a signé le 2e meilleur chrono de sa carrière, lui qui avait battu le record de Belgique du 800 m indoor samedi à Metz, où il s'est imposé en 1:46.40, se qualifiant au passage pour Torun. Chez les dames, dans la deuxième série au programme du 800 m, Renée Eykens a pris la 5e place en 2:06.20 dans une course remportée par la Polonaise Joanna Jozwik en 2:02.97. Daniel Segers a pris la 8e place du concours du saut en longueur avec un saut de 7m05, à 1 mètre du minimum demandé pour Torun (8m05). Le concours a été remporté par le Cubain Juan Miguel Echevarria, qui a établi la meilleure performance mondiale de l'année à la longueur avec un bond à 8m25. (Belga)