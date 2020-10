L'Ougandais Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 10.000 mètres mercredi soir à Valence, en Espagne. Il a couvert les 25 tours de piste en 26:11.02 abaissant de plus de six secondes et demie la marque mondiale que détenait depuis quinze ans Kenenisa Bekele en 26:17.53. L'Ethiopien avait réalisé son record à l'occasion du Mémorial Van Damme de Bruxelles le 26 août 2005.Cheptegei avait déjà privé Bekele de son record du monde du 5000 m le 14 août dernier à Monaco en 12:35.36. (Belga)