Kim Clijsters n'est pas montée sur le court lundi lors du World Team Tennis à Sulphur Springs (Virginie occidentale), aux États-Unis, un tournoi exhibition joué par équipes. Sans la Limbourgeoise, son équipe, New York Empire, a été battue 15-24 par Orange County Breakers.Lors des journées précédentes, Clijsters est entrée cinq fois en action en simple, remportant toutes ses rencontres. Mardi, la Limbourgeoise avait remporté son premier match depuis son retour à la compétition face à Sofia Kenin (WTA 4) avant de prendre le dessus sur Bernarda Pera (WTA 60) mercredi, Danielle Collins (WTA 51) jeudi, Sloane Stephens (WTA 37) vendredi et Olga Govortsova (WTA 135) samedi. Mardi, New York Empire rencontre à nouveau les Springfield Lasers, battu 21-15 samedi. Kim Clijsters, 37 ans, effectue en 2020 un retour après 7 ans d'absence. (Belga)