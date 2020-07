Déjà mise au repos lundi, Kim Clijsters ne figure pas sur le programme de mardi du World Team Tennis à Sulphur Springs (Virginie occidentale), aux États-Unis, un tournoi exhibition joué par équipes. Son équipe, New York Empire, n'a pas précisé la raison de cette seconde journée de rang sans la présence de la Belge.Lors des journées précédentes, Clijsters est entrée cinq fois en action en simple, remportant toutes ses rencontres. Mardi, la Limbourgeoise avait remporté son premier match depuis son retour à la compétition face à Sofia Kenin (WTA 4) avant de prendre le dessus sur Bernarda Pera (WTA 60) mercredi, Danielle Collins (WTA 51) jeudi, Sloane Stephens (WTA 37) vendredi et Olga Govortsova (WTA 135) samedi. Kim Clijsters, 37 ans, effectue en 2020 un retour après 7 ans d'absence. Elle avait fait une première pause entre mai 2007 et août 2009, en raison de la naissance de son premier enfant, Jada. Elle a ensuite joué jusqu'en septembre 2012. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011). Elle a aussi occupé la place de N.1 mondiale durant vingt semaines au cours de quatre périodes différentes entre le 11 août 2003 et le 20 février 2011. Elle joue son 3e World Team Tennis, qui en est à sa 45e édition. En 2009, elle avait joué avec les Saint Louis Aces, et un an plus tard avec les New York Sportimes. Clijsters avait perdu ses deux premiers matchs officiels cette année avant l'interruption imposée par la pandémie de coronavirus. Battue au premier tour à Dubaï le 17 février par l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 15), elle s'est ensuite inclinée devant la Britannique Johanna Konta (WTA 16), de nouveau au 1er tour à Monterrey, le 4 mars. (Belga)