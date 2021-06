Marten Van Riel est monté sur la 3e marche du podium de la 2e manche des World Triathlon Series, dimanche à Leeds, en Angleterre. Claire Michel et Valérie Barthelemy, ses équipières des Belgian Hammers, le relais mixte belge qualifié pour Tokyo, ont pris respectivement les 12e et 29e places. Jelle Geens a quitté la course durant l'épreuve à vélo.Chez les messieurs, la victoire est revenue au Britannique Alex Yee, qui a couvert la distance olympique (1.500m natation, 40 km vélo et 10 km à pied) en 1h43:27. En courant en 29:46, il s'est montré le plus rapide à pied d'un peloton de 27 triathlètes arrivés ensemble à la 2e transition. Yee a devancé de 26 secondes l'Américain Morgan Pearson (1h43:52), également très bon coureur à pied, et de 37 secondes Marten Van Riel (1h44:03). Jelle Geens, qui était lui monté sur la 2e marche du podium lors de la 1re manche à Yokohama le 15 mai, a été relégué dans le dernier groupe à vélo et n'a jamais pu revenir sur la tête de course. Il a jeté l'éponge après le 5e des 9 tours à vélo. Chez les féminines, la course a été dominée à vélo par les Britanniques Jessica Learmonth et Sophie Coldwell ainsi que par la Néerlandaise Maya Kingma. Ce trio s'est forgé une avance suffisante sur un groupe de poursuivantes en rentrant dans le parc à vélo avant de se disputer la victoire sur les 10 derniers kilomètres. Kingma a décroché tour à tour les deux Britanniques pour décrocher son premier succès en 1h54:26. Learmonth a suivi 11 secondes plus tard (1h54:37), Coldwell complétant le podium à 20 secondes (1h54:46). Claire Michel est sortie de l'eau en 25e position, pas loin derrière Barthélémy (20e). Les deux Belges ont ensuite réussi à revenir sur un 2e groupe en poursuite derrière les 3 leaders. A pied, la Bruxelloise est remontée jusqu'à la 12e place, terminant à 4:10 de Kingma, tandis que Barthelemy s'est classée 29e. La prochaine étape de World Series au lieu à Hambourg, le 10 juillet en Allemagne, dernière grande répétition avant les JO de Tokyo où les hommes s'aligneront le 26 juillet, les femmes le 27 et le relais mixte le 31. (Belga)