Wout van Aert approuve la décision de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo d'un an. "Je pense que c'est une bonne décision et c'est aussi une bonne chose pour tout le monde que la décision ait été prise tôt". Mardi, le Comité international olympique (CIO) et le Japon ont annoncé le report à quatre mois et un jour de l'ouverture programmée (24 juillet)."L'appel collectif à une décision est devenu de plus en plus fort ces derniers jours", a-t-il fait savoir via son équipe Jumbo-Visma. "De cette façon, chacun a la possibilité de bien se préparer. Cela n'aurait certainement pas été le cas cette année". Van Aert n'était pas encore qualifié pour les Jeux de 2020, mais il était candidat à la deuxième place du contre-la-montre aux côtés de Remco Evenepoel. "Pour moi personnellement, cela augmente mes chances d'être sélectionné, car j'ai plus d'occasions de me montrer", poursuit-il. "Maintenant que cette sage décision a été prise, les différents sports ont également la possibilité de réformer leur calendrier. En cyclisme, il offre l'espace nécessaire pour disputer les courses ou, je dis juste comme cela, pour éventuellement déplacer le Tour. Et pour l'année prochaine, le calendrier peut déjà prendre en compte les Jeux Olympiques. Nous savons déjà que c'est positif". "Je ne suis donc pas trop déçu. J'espère qu'il y aura d'autres objectifs cette année", conclut-il. "Je pense que c'est une décision intelligente compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le monde en ce moment. La santé a toujours la priorité sur le sport". (Belga)