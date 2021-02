Thierry Neuville (Hyundai) pointe à la 3e place de l'Arctic Rally, deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes (WRC), au terme de l'avant-dernière journée samedi soir. Le pilote belge, auteur du 'scratch' dans la dernière spéciale de la journée (ES8) pointe à 25.9 du leader, son équipier estonien Ott Tänak. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) occupe la 3e place à 24.1 de Tänak.Quatrième à l'issue des deux premières spéciales vendredi et au terme de la première boucle samedi matin, Neuville s'est adjugé la 8e spéciale qu'il a finie avec 12.3 d'avance sur Tänak et 13.1 sur Rovanpera. Il termine la journée à la 3e place du général, à 1.8 secondes de la 2e place de Rovanpera. L'Irlandais Craig Breen (Hyundai) est 4e à 53.4 du leader. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) occupe la 5e place à 1:03.5 de Tänak. "Une très bonne spéciale pour nous", a déclaré Thierry Neuville après l'ES8. "La voiture fonctionnait parfaitement. J'ai essayé de ménager mes pneus pendant toute la spéciale. La communication dans la voiture s'améiore au fil des passages et je pouvais donner le maximum". Vainqueur du Rallye Monte-Carlo, en ouverture de la saison, le Français Sébastien Ogier (Toyota) est sorti de route dans les derniers mètres de la dernière spéciale. Le champion du monde est resté bloqué dans un mur de neige pendant près de 20 minutes. "Un week-end à oublier", a réagi le Français sur Twitter. Le rallye se terminera dimanche par deux spéciales de 22,47 km qui se tiendront à Aittarjärvi. Une dernière journée que Hyundai espère terminer aux deux premières places du podium. "Le principal objectif pour dimanche est de d'offrir un double podium à Hyundai", a ajouté Thierry Neuville. "C'est mon objectif personnel et aussi celui de l'équipe. Nous allons faire de notre mieux. Le profil des spéciales sera différent qu'aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, certains pilotes ont déjà connu cette spéciale en rallye, ce qui va peut-être rendre la tâche plus difficile. Mais la voiture est bonne, et la communication aussi". Pour ce qui concerne les autres Belges engagés en Finlande, le Français Adrien Fourmaux et son copilote belge Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) sont partis à la faute dans la 4e spéciale et n'ont pas rallié l'arrivée. Ils repartiront dimanche dans l'espoir de marquer des points au championnat WRC2 dans la Power Stage. Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda Fabia R5) pointe pour sa part au 51e rang. (Belga)