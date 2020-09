WRC - Neuville en tête avant l'épilogue en Turquie: "Dimanche sera la journée la plus dure"

Thierry Neuville est en tête du rallye de Turquie samedi soir. Le pilote Hyundai possède une avance de 33.2 secondes sur les Français Sébastien Ogier (Toyota) et Sébastien Loeb, son équipier chez Hyundai.Neuville a parfaitement bien ponctué cette deuxième journée sur les routes cassantes du rallye turc, théâtre de la 5e des 7 manches du championnat du monde des rallyes WRC. "Cet après-midi, ça s'est bien mieux passé que ce matin. On a beaucoup travaillé sur les réglages et j'étais plus à l'aise dans la voiture pour la deuxième boucle, surtout dans les parties les plus cassantes", a résumé Neuville, auteur de la moitié des temps scratch depuis le départ. "Nous avons trouvé ce que nous cherchions, nous ne sommes pas encore à 100% mais nous sommes dans la bonne direction", a ajouté le Belge, vainqueur en janvier du Rallye Monte-Carlo et 5e du championnat avant cette 5e manche de la saison 2020, écourtée par la pandémie de Covid-19. Dimanche, deux boucles de deux spéciales, pour un total de 88,74 kilomètres chronométrés, est au programme des pilotes. La spéciale de Çetibeli - la plus longue de l'épreuve avec 38,15 km - ouvre la matinée avant que les équipages n'affrontent Marmaris. S'il parvient à rester en tête, le Saint-Vithois pourrait décrocher la 14e victoire de sa carrière en WRC. "Dimanche sera la journée la plus compliquée", a prévenu Neuville. "Nous avons une belle avance mais elle sera trop ténue en cas de problème. Tout peut encore arriver, notamment dans cette longue spéciale, la plus exigeante du rallye. Il faut que nous restions concentrés afin de perdre le moins de temps possible." (Belga)

