Thierry Neuville ne reprendra pas le départ du Rallye de Monza, 7e et dernière épreuve du championnat du monde des Rallyes WRC, dimanche, a annoncé son équipe Hyundai.Thierry Neuville avait été contraint de renoncer à la journée de vendredi à la suite d'un accident l'ayant vu heurter un bloc de béton à une chicane. Comme le prévoit le règlement, le pilote peut repartir le lendemain, avec des pénalités, mais Thierry Neuville n'a pas roulé samedi, sa voiture n'ayant pu être réparée. "Thierry Neuville ne repartira pas pour la dernière journée demain (dimanche). Après avoir évalué les dégâts sur sa Hyundai i20 Coupe WRC à la suite de l'accident d'hier, l'équipe a décidé de préserver la voiture d'autres dommages", a tweeté Hyundai. Troisième au classement mondial WRC avant ce rendez-vous en Italie, Thierry Neuville comptait 24 points de retard sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) et dix sur le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), avec une mince chance encore de titre mondial. Avant la dernière journée dimanche, le pilote belge est dépassé par son équipier chez Hyundai, l'Estonien Ött Tanak, 3e du rallye à l'issue de la journée de samedi, au classement WRC provisoire. Ött Tanak avait été sacré champion du monde l'an dernier, mettant fin à la série de six titres consécutifs de Sébastien Ogier. (Belga)